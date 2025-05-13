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بعد استلام ألكسندر.. إسرائيل تتحدث عن موعد عمليات غزة

13
MAY
2025
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قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان، الإثنين، إن إسرائيل ستواصل خططها لتصعيد هجومها في غزة، ولكنها لن تبدأ تنفيذ تلك الخطة إلا بعد زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط، وذلك لإتاحة الفرصة لإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جديد.
وأكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، للصحفيين، الإثنين، أن إسرائيل ستؤجل بدء عمليتها في غزة لبضعة أيام.
 
 
وقال دانون: "إسرائيل تستعد لعملية كبيرة في غزة، ونحن لا نخفي ذلك. لقد استدعينا الاحتياط، ولدينا القوات جاهزة. وإذا لم يكن هناك تطور في المفاوضات، سنضغط، ضغطا عسكريا، لضمان إعادة الرهائن ومن ثم القضاء على حماس".
 
وأضاف: "يمكن تجنب ذلك... إذا تم قبول الإطار الذي اقترحه السفير ويتكوف".
 
عيدان ألكسندر
 
وفي وقت سابق، عبر الرهينة الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر إلى داخل إسرائيل بعد أن أطلقت حركة حماس سراحه في ظل توقف للقتال في قطاع غزة، لكن دون التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار أوسع نطاقا أو إطلاق سراح رهائن، في حين حذر مراقبون من مجاعة في القطاع.
 
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تسلم عيدان ألكسندر بعد أن أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت نقله الآمن إلى السلطات الإسرائيلية بعد احتجازه 19 شهرا.
 
ونقلته مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إلى مستشفى حيث سيتلقى العلاج ويلتقي بأفراد أسرته.
 
وتوقف القتال في غزة مع حلول الظهر في غزة بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستوقف عملياتها للسماح بالمرور الآمن للرهينة.
 
وذكر شهود أن الدبابات الإسرائيلية قصفت شرق مدينة غزة بعد عملية التسليم.
 
وقالت السلطات الصحية المحلية إن امرأة قُتلت وأصيب بضعة أشخاص آخرون بعد أن أصابت قذائف الدبابات مدرسة تؤوي عائلات نازحة في حي التفاح.
 
وقالت حماس في بيان إنها أفرجت عن ألكسندر في بادرة حسن نية منها تجاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سيزور المنطقة الثلاثاء.
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