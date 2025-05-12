إسرائيل تكشف عن تفاصيل إخراج الرهينة الأميركي من غزة!

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نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الإثنين، أن حركة حماس لن تحصل على أي شيء مقابل إطلاق سراح الرهينة الأميركي عيدان ألكسندر، وأنه لا يوجد وقف لإطلاق النار.

وقال المسؤول الإسرائيلي: "إذا وافقت حماس على خطة ويتكوف فسيتم تأجيل توسيع نطاق الحرب لتنفيذ الصفقة وإطلاق سراح رهائننا". وأوضح المسؤول أن "المفاوضات بشأن خطة ويتكوف الأصلية التي وافقت عليها إسرائيل ستستمر تحت وطأة القصف".

وذكر المسؤول أنه "لضمان إطلاق سراح عيدان ألكسندر، سيتم إنشاء ممر آمن لإخراجه من قطاع غزة، وهذا يعني أن إسرائيل ستطبق وقف إطلاق نار مؤقت في مناطق معينة من قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس أن عيدان ألكسندر، آخر رهينة أميركي على قيد الحياة في غزة، سيتم إطلاق سراحه كجزء من جهود وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية. ولم يحدد البيان الذي أصدرته حماس، مساء الأحد، موعد إطلاق سراح الرهينة.

ويأتي الإعلان قبل زيارة ترامب للشرق الأوسط هذا الأسبوع، حيث لا يعتزم ترامب زيارة إسرائيل. يذكر أن ألكسندر هو جندي إسرائيلي أميركي نشأ في الولايات المتحدة وتم اختطافه من قاعدته خلال هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

وكانت حكومة نتنياهو قد شعرت بالغضب بسبب المحادثات الأميركية المباشرة مع حماس في وقت سابق من العام الجاري. وقال خليل الحية، أحد قادة حماس في غزة، إن الحركة كانت على اتصال مع الإدارة الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف الحية في بيان أن حماس مستعدة "للشروع الفوري في مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل وقف الحرب وتبادل الأسرى إلى جانب إدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، تضمن الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، والإعمار وإنهاء الحصار".