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"تحرك دبلوماسي" لإقناع الحوثيين بوقف هجماتهم ضد إسرائيل

8
MAY
2025
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، بأن هناك تحركا يهدف إلى إقناع حركة الحوثي بوقف هجماتها ضد إسرائيل.
 
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول في البنتاغون إن هناك تحركا دبلوماسيا لإقناع الحوثيين بوقف هجماتهم على إسرائيل.
 
وأضافت "وول ستريت جورنال" بأن "العمل لا يزال قائما لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر وقد يشمل ذلك مرافقة بحرية محدودة للسفن أثناء عبورها في ظل بدء تنفيذ الهدنة مع الحوثيين".
 
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال الثلاثاء إن الحوثيين "استسلموا"، وطلبوا من الولايات المتحدة وقف الغارات عليهم، مشيرا إلى أن القصف الأميركي سيتوقف فورا.
 
ولدى استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضاوي، قال ترامب : "قال الحوثيون إنهم لم يعودوا يريدون القتال. ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن".
 
وأضاف أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة اليمنية المتحالفة مع إيران على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.
 
ووصفت الخارجية الأميركية الاتفاق بأنه "اختبار لجدية الحوثيين"، مشيرة إلى أنهم "أبلغونا عبر سلطنة عمان برغبتهم في وقف إطلاق النار"، لكنها شددت على أن "الحكم سيكون على الأفعال لا الأقوال".
 
وأعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، عن توصل الولايات المتحدة والحوثيين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يشمل وقف استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك بعد أسابيع من التصعيد العسكري.
 
وذكر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن الاتفاق جاء "بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عمان مؤخرا مع الولايات المتحدة الأميركية والسلطات المعنية في صنعاء بهدف تحقيق خفض التصعيد"، مضيفا أن الاتفاق "يقضي بعدم استهداف أي من الطرفين للآخر مستقبلا، بما في ذلك السفن الأميركية".
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