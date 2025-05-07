قتلها ودفنها قبل 17 عاماً.. الأردن يضبط رجلاً طعن شقيقته حتى الموت

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كشفت مديرية الأمن العام الأردنية تفاصيل جريمة قتل تعود لعام 2008، بعد أن اعترف شاب بقتل شقيقته ودفنها في منطقة نائية بمحافظة العقبة، وذلك بعدما أعادت فرق التحقيق في "القضايا المجهولة" فتح ملف القضية بعد سنوات من وقوعها.

وأوضح العقيد عامر السرطاوي، الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن الفتاة، وهي من مواليد 1991 وتحمل "جنسية عربية" لم يحددها، اختفت في "ظروف غامضة" منذ أكثر من 17 عاماً. وبناءً على معطيات جديدة ظهرت خلال إعادة التحقيق، تم الاشتباه بتورط شقيقها في اختفائها، فتم إلقاء القبض عليه.

وخلال التحقيق، أقر الشقيق بقتله شقيقته، مؤكداً أنه طعنها حتى الموت "بعد خلافات عائلية"، ثم نقل جثمانها ودفنها في منطقة خالية من السكان في محافظة العقبة.

وبعد أخذ موافقة المدعي العام المختص، توجّهت الجهات المعنية إلى الموقع الذي حدده المشتبه به، وبدأت عمليات البحث والتنقيب. وعُثر على بقايا عظام بشرية يُشتبه بأنها تعود للفتاة، وقد تم إرسالها إلى المختبر الجنائي لمطابقتها مع بيانات الفتاة المفقودة.

من جهته، أحيل المشتبه به إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق. وتستمر الإجراءات القضائية والفنية للتأكد من الهوية النهائية للبقايا المكتشفة.