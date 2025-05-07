"رجال الكرامة" بالسويداء: تسليم السلاح الآن للدولة يعني الانتحار

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أكد المتحدث باسم حركة "رجال الكرامة" في محافظة السويداء السورية باسم أبو فخر، أن الحركة تتمسك بالسلاح لحماية نفسها، مشيراً إلى أنها تريد الدخول ضمن الجيش السوري.

وأضاف في مقابلة مع العربية/الحدث مساء الاثنين، أن "تسليم السلاح الآن للدولة السورية يعني الانتحار"، وتابع "نحن مع الدولة السورية ونريد أن نكون ضمن كيان وزارة الدفاع".

كذلك أوضح أن "هناك أطرافا تسعى لإبطال اتفاقهم مع الدولة السورية"، وشدد على أن "سلاحهم فقط للدفاع عن أنفسهم".

"تسليم السلاح"

يشار إلى أنه ومع بدء تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أيام بين مشايخ الطائفة الدرزية في محافظة السويداء جنوب سوريا والسلطات الرسمية، لا يزال موضوع "تسليم السلاح" على ما يبدو مثار جدل.

وعلى الرغم من تأكيد محافظ السويداء مصطفى البكور، أمس الأحد، أن المشايخ الدرزية ستتولى مسألة ضبط السلاح المنفلت، مشددا على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، أوضح المتحدث الرسمي باسم حركة "رجال الكرامة" باسم أبو فخر، أن "موضوع تسليم السلاح يخص وزارة الدفاع، لكنه لم يبت به بعد من قبل الجميع".

كما رأى أن سلاح الحركة "لم يشكل خطراً على أي جهة، وهو موجود للدفاع عن الأرض والعرض"، وفق تعبيره.

وقال المتحدث باسم أكبر فصيل درزي مسلح في المحافظة: "ليست لدينا مشكلة بتنظيم السلاح، ولكن ليس تسليمه، بحيث يظل ضمن الحدود الإدارية للمحافظة وتابعاً للدولة، ولكن مسألة السلاح ما زالت عالقة"، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

يذكر أن مناطق مختلفة في ضواحي دمشق والسويداء كانت شهدت منذ ليل الاثنين الماضي توترات على خلفية طائفية، بدأت مع انتشار فيديو مجهول المصدر نسب إلى أحد القيادات الدرزية يوجه إساءات طائفية، ما أشعل مواجهات بين "مجموعات مسلحة" أكدت السلطات السورية أنها لا تنتمي إلى قواتها الرسمية، وبين مسلحين من أبناء مناطق جرمانا وصحنايا وغيرهما.