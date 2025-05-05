بعد ضربة بن غوريون.. نقاش أمني يكشف "نية" إسرائيل

A + A -

أفادت مصادر إسرائيلية بأن الحكومة تدرس تنفيذ عمل عسكري في اليمن، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية، آخرها إصابة صاروخ مطار بن غوريون، الأحد.

وجاء ذلك بعد اجتماع أمني ترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمشاركة كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والدفاع.

وفي مقطع فيديو نُشر على قناته الرسمية في تليغرام، علّق نتنياهو على استهداف مطار بن غوريون بصاروخ حوثي، قائلاً: "لقد هاجمنا في الماضي وسنهاجم في المستقبل. هذه ليست ضربة وتنتهي. ستكون هناك ضربات أخرى".

وشارك في المشاورات الأمنية التي أُجريت عبر الهاتف عدد من الوزراء، من بينهم رون ديرمر، إسرائيل كاتس، بتسلئيل سموتريتش، جدعون ساعر وإيتمار بن غفير، إلى جانب عضو الكنيست أرييه درعي.

كما حضر الاجتماع كل من رئيس الموساد ديفيد برنياع، رئيس جهاز الشاباك رونين بار، رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط مقذوف في وسط إسرائيل بعد عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وأعلنت سلطة المطارات في إسرائيل لاحقا، استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير.

وأصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة جرّاء سقوط الصاروخ، وفقما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، بينما أكدت خدمة إنقاذ"نجمة داوود الحمراء" إصابة 8 أشخاص.