تحقيق إسرائيلي يكشف سبب تخطي صاروخ الحوثي الدفاعات الجوية

A + A -

كشف تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي سبب الفشل في اعتراض الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون، الأحد، وسقط في منطقة قرب مطار بن غوريون متجاوزا الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وأعلن الجيش مساء الأحد، أن "خللا تقنيا" في الصاروخ الموجه للاعتراض كان السبب وراء فشل التصدي للصاروخ البالستي، الذي أطلقته جماعة الحوثي في اليمن، وسقط بالقرب من المطار الدولي.

وبحسب النتائج الأولية للتحقيق، فإن "أنظمة الرصد والتشغيل والإنذار أدت وظائفها بالشكل المطلوب، ومع ذلك، واجه صاروخ الاعتراض مشكلة تقنية أدت إلى فشل عملية الاعتراض".

وحسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد أطلق الصاروخ من اليمن وتمكن من تجاوز نظام "السهم 3" الإسرائيلي، ونظام "ثاد" الأميركي للدفاع الجوي، محدثا انفجارا قرب المطار، الأمر الذي استدعى فتح سلاح الجو الإسرائيلي تحقيقا شاملا.

وفي أعقاب الهجوم، خلص كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى أن "زمن ضبط النفس قد انتهى"، وذلك في جلسة أمنية طارئة ضمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان أيال زمير، ورئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) دافيد برنيا، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

واعتبر المسؤولون أن الضربة تسببت في "ضرر استراتيجي كبير" نتيجة موجة من إلغاء الرحلات من قبل شركات طيران أجنبية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأحد، سقوط مقذوف في إسرائيل بعد محاولات اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بينما دوت صافرات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية.

وسقط الصاروخ في منطقة مطار بن غوريون، فيما أظهرت مقاطع مصورة سحب دخان كثيف تتصاعد في المنطقة.

ووفق القناة 13 الإسرائيلية، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب والعديد من المستوطنات في وسط إسرائيل، بعد إطلاق الصاروخ.