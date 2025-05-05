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مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل يوافق على توسيع حرب غزة

5
MAY
2025
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ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان)، الإثنين، أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على قطاع غزة.
 
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط، لتوسيع الحملة العسكرية في غزة.
 
وفي رسالة مصورة نشرت على منصة "إكس"، الأحد، بعد ساعات من سقوط جزء من صاروخ أطلقته جماعة الحوثي من اليمن قرب مطار بن غوريون الرئيسي في إسرائيل، قال نتنياهو إنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني لمناقشة "المرحلة التالية" من الحرب في غزة.
 
وقال زامير للقوات وفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: "نزيد الضغط بهدف استعادة أفرادنا (الرهائن) وهزيمة حماس".
 
واستأنفت إسرائيل العمليات البرية في غزة في مارس، بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار دعمته الولايات المتحدة وأوقف القتال لمدة شهرين.
 
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الأمني وافق أيضا على خطة جديدة لتوزيع المساعدات في غزة، لكن لم يتضح بعد موعد إدخال الإمدادات إلى القطاع.
 
وتسيطر إسرائيل بالفعل على ما يقرب من ثلث قطاع غزة، لكنها تواجه ضغوطا دولية متزايدة لاستئناف إدخال المساعدات، التي تمنع دخولها للقطاع منذ مارس.
 
ودافعت إسرائيل عن الحصار قائلة إن "حماس تستولي على المساعدات المخصصة للمدنيين وتحتفظ بها لمقاتليها أو بيعها"، وهي اتهامات تنفيها الحركة.
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