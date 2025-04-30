اعترف بعد 21 عاماً من قتل صديقه.. تفاصيل جريمة غامضة بالأردن

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أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن أن فرق التحقيق في القضايا المجهولة تمكنت من كشف ملابسات جريمة قتل وقعت قبل أكثر من عشرين عاماً، بعد إعادة فتح ملف تغيّب أحد الأشخاص منذ عام 2004 في محافظة معان (لواء البترا) جنوبي الأردن.

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العراق

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وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية العقيد عامر السرطاوي، إن فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي وشعبة بحث جنائي إقليم الجنوب، أعادوا دراسة القضية، وتمكنوا من التوصل إلى معلومات وقرائن جديدة رجحت أن تغيّب الشخص كان نتيجة تعرّضه لجريمة قتل.

كما أضاف أن التحقيقات قادت إلى الاشتباه بأحد أصدقاء المتغيّب، حيث أُلقي القبض عليه، واعترف خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة إثر خلاف لحظي، مستخدماً أداة راضّة (عصا) للاعتداء على الضحية، قبل أن يقوم بنقل الجثة ودفنها في منطقة نائية خالية من السكان.

وبعد أخذ الموافقة من المدعي العام المختص، توجهت الفرق المختصة إلى الموقع الذي حدده الجاني، حيث جرى البحث والتنقيب والعثور على بقايا عظام بشرية، تم إرسالها إلى المختبر الجنائي لمطابقتها مع بيانات الشخص المتغيّب.

وأكد الناطق الإعلامي أن القضية أُحيلت إلى مدعي عام الجنايات الكبرى لاستكمال الإجراءات القانونية، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الأمن العام الأردني في كشف القضايا المجهولة وتحقيق العدالة حتى بعد مرور سنوات طويلة على ارتكاب الجرائم.