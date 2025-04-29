الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من مصر

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب أسلحة من مصر إلى إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد طائرة مسيرة كانت تحاول تهريب أسلحة من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء باران.

وأضاف الجيش في منشور على حسابه في "إكس": "تم إسقاط الطائرة بدون طيار من قبل قوات الجيش الإسرائيلي".

وتابع: "تمكن مقاتلو الجيش الإسرائيلي الذين وصلوا إلى المكان من العثور على طائرة مسيرة كانت تحمل عشرة أسلحة من نوع (إم 16) وذخيرة".

واختتم المنشور بالقول إنه "تم تسليم الأسلحة المصادرة إلى قوات الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

وتقود مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، جهودا دبلوماسية لإنهاء الحرب المدمرة في غزة والتي دخلت شهرها الـ18.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، قد أفادت مساء الإثنين، بأن رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد سيلتقي فريق التفاوض الإسرائيلي في القاهرة لمناقشة إحياء وقف إطلاق النار في غزة.

ويأتي الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي الذي يترأسه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر "في أعقاب زيارة وفد حماس لمصر قبل عدة أيام لبحث التهدئة وصولا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة"، بحسب تقرير القناة المصرية.