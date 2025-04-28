مصدر مطلع: إسرائيل أقرب إلى توسيع عملياتها العسكرية بغزة

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أفاد مصدر إسرائيلي مطلع، الأحد، بأن إسرائيل باتت أقرب لتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

ونقل مراسل سكاي نيوز عربية عن المصدر قوله إن "إسرائيل باتت أقرب إلى توسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة، أكثر من إمكانية التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة حماس".

وأوضح المصدر أن "زيارة مدير جهاز الموساد الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة كشفت عن وجود فجوة كبيرة بين مواقف إسرائيل وحماس، مشيرا إلى أن الفجوة لا تزال واسعة ومن الصعب تقليلها طالما استمر الطرفان في التمسك بمواقفهما الحالية".

كانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد كشفت في وقت سابق عن خطة لتصعيد تدريجي في العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، إذا لم يُحرز تقدم في المفاوضات مع حركة حماس خلال الأسبوعين المقبلين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى أنه "من المقرر تصعيد القتال تدريجيا، بما يشمل استدعاء جنود الاحتياط".

وأوضحت المصادر أنه "إذا لم يحرز تقدم خلال الأسبوعين المقبلين، سيوسع الجيش الإسرائيلي نطاق القتال بشكل كبير، وأسرع من المتوقع".