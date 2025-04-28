حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة تتجاوز 52 ألفا

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، أن المستشفيات في القطاع استقبلت جثث 51 فلسطينيا قتلوا في غارات جوية إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس المستمرة منذ 18 شهرا إلى 52243 قتيلا.

وأوضحت الوزارة في آخر تحديث لها أن العدد الإجمالي للقتلى يشمل نحو 700 جثة تم الانتهاء من عملية توثيقها مؤخرا. وتشمل الحصيلة اليومية للجثث التي تم انتشالها من تحت الأنقاض بعد هجمات سابقة.

وبعد تحديث الوزارة، أسفرت هجمات إسرائيلية جديدة عن مقتل 23 شخصا، فقد قتل ثمانية فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، في ضربة استهدفت خيمة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لمستشفى ناصر.

وقال مستشفى الأقصى إن هجوما في مدينة دير البلح بوسط القطاع قتل أربعة أشخاص، وأضاف أن هجوما آخر استهدف خيمة قتلت أربعة أطفال ورجلا.

وأسفر هجوم على مقهى بالقرب من مدخل معسكر البريج للاجئين في وسط غزة، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وفقا لمستشفيي العودة والأقصى.

وتضم الحصيلة الإجمالية 2151 قتيلا و5598 مصابا سقطوا منذ استئناف إسرائيل الحرب الشهر الماضي.

يأتي ذلك فيما أفاد مصدر إسرائيلي مطلع، الأحد، بأن إسرائيل باتت أقرب لتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن المصدر قوله إن "إسرائيل باتت أقرب إلى توسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة، أكثر من إمكانية التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة حماس".

وأوضح المصدر أن "زيارة مدير جهاز الموساد الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة كشفت عن وجود فجوة كبيرة بين مواقف إسرائيل وحماس"، مشيرا إلى أن "الفجوة لا تزال واسعة ومن الصعب تقليلها طالما استمر الطرفان في التمسك بمواقفهما الحالية".