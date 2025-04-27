انفجار بندر عباس "الكارثي": إيران تحذر من "التخمينات"

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وسط الوضع المتأزم الذي خلّفه الانفجار الهائل الذي هزّ ميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوب إيران يوم أمس السبت، وأسفر حتى الآن عن مقتل 18 شخصًا وإصابة أكثر من 800 آخرين، حذرت السلطات الإيرانية من نشر الإشاعات.

فقد حذرت متحدثة باسم الحكومة الإيرانية من التكهنات المبكرة في الصحافة بعد الحادث، وفقاً لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية. وأضافت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني مشددة على ضرورة التمسك بالمعلومات الرسمية وعدم نشر التقارير التخمينية.

كما أشارت إلى أهمية انتظار نتائج تحقيق شامل في سبب الانفجار وعدد القتلى والمصابين. وأوضحت أن هناك وزيرين حاليًا في الموقع لتقييم الوضع إلى جانب خبراء بناءً على تعليمات الرئيس مسعود بزشيكان.

وفيما تتواصل عمليات الإطفاء، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 18 مع إصابة أكثر من 800. وأفاد التلفزيون الإيراني باندلاع مزيد من النيران التي تشتعل بشدة في الميناء.

كذلك نقلت وكالة فارس الإيرانية أن النيران امتدت إلى الحاويات، وسط توقعات بحدوث انفجارات جديدة. وأضافت مصادر "العربية" أن الوضع في ميناء رجائي يزداد تأزّمًا مع تتابع انفجارات الحاويات في الأرصفة. وأكدت أن رقعة الحريق توسعت بينما تواجه فرق الإطفاء صعوبة كبيرة في الوصول إلى مواقع النار.

يذكر أن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أعرب عن أمله في السيطرة على الحريق خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا إغلاق المدارس في منطقة الانفجار بمدينة بندر عباس. كما أكّد استشهاد 18 شخصًا نتيجة الانفجار، موضحًا أن عمليات الشحن والجمارك ما تزال مستمرة. وأضاف أنه تم إرسال تعزيزات من المدن الأخرى للمساهمة في إخماد الحرائق.