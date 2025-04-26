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بالصور- انفجار ضخم في إيران!

26
APRIL
2025
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وقع انفجار ضخم ناجم عن مخزون للوقود في ميناء بندر عباس في جنوبي ايران اليوم ، ما اسفر عن وقوع اصابات لم يعرف عددها حتى الان، على ما ذكرت وكالة "تسنيم الدولية للأنباء ".

 وافاد مراسلها  بان الانفجار كان شديدا وانه دمّر مبنى اداريا بالكامل، كما تدمرت العديد من المركبات في المنطقة بسبب موجة الانفجار. 

وتفيد المصادر الإخبارية بإصابة عدد من موظفي ميناء شهيد رجائي (في بندر عباس) إلا أنه لم يتم تأكيد الخبر من أي مصدر رسمي حتى الآن.

وتوجهت على الفور فرق الاطفاء والانقاذ السريع إلى المنطقة، وقد توقفت أنشطة الميناء حاليًا لوضع المنطقة تحت سيطرة القوات الأمنية والإغاثية في أسرع وقت ممكن.

ولا تزال المعلومات الدقيقة حول عدد الجرحى والضحايا غير متوفرة، لكن شدة الانفجار كانت عالية لدرجة تسببت في أضرار جسيمة، بحسب "تسنيم".

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