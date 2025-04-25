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إسرائيل تعلن مقتل أحد جنودها في معارك غزة

25
APRIL
2025
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قتل سائق دبابة إسرائيلي وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة يوم الخميس، وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي.
 
ووفقا لبيان صدر عن الجيش الإسرائيلي فإن الجندي القتيل برتبة رقيب أول احتياط، وقد قتل في معارك بشمال قطاع غزة.
 
وقتل أكثر من 400 جندي إسرائيلي خلال العمليات البرية في غزة ، بحسب الإحصاءات الرسمية، والتي لم تتضمن الجنود الذين قتلوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023.
 
وأسفرت سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، يوم الخميس، وفق وسائل إعلام فلسطينية، عن مقتل عشرات الفلسطينيين.
 
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في جباليا شمالي القطاع المحاصر عندما تعرض مبنى يؤوي نازحين للقصف.
 
وأفادت الوكالة الفلسطينية أيضا أيضا بوقوع ضربات مميتة أخرى، بما في ذلك في مدينة غزة، ونقلت عن مسعفين أن إجمالي 52 شخصا لقوا حتفهم جراء هجمات إسرائيلية منذ صباح الخميس.
 
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مركز قيادة وتحكم تستخدمه حركتا حماس والجهاد في جباليا.
 
وأضاف الجيش أن المنشأة تم استخدامها لتخطيط هجمات ضد المدنيين الإسرائيليين وتنسيقها وذكر أنه تم اتخاذ الاحتياطات لتقليل الأضرار الواقعة على المدنيين.
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