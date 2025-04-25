صفيحة نشطة ومعقدة.. خبير يوضح سبب زلزال تركيا

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مازالت التداعيات المصاحبة للزلزال الذي هز مدينة اسطنبول التركية أول أمس تتواصل، حيث وقعت هزات أخرى أدت لترك العديد من الأتراك منازلهم.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أمس الخميس، أن زلزالا بقوة 6.2 درجة استمر نحو 15 ثانية، ضرب منطقة سيليفري شمال إسطنبول يوم الأربعاء، حيث بلغ عمقه 6.92 كيلومتر، وشعر سكان إسطنبول وولايات تركية مجاورة بالهزة التي تسببت بحالة من الذعر.

فيما كشف الدكتور مصطفى محمود إسماعيل، الخبير فى العلوم الجيولوجية جانبا من الأسباب وراء وقوع الزلزال، قائلا إن زلزال تركيا رافقه مجموعة من التوابع تتراوح قوتها من 5 الي 5.4 درجة بمقياس ريختر.

الصفيحة التكتونية الأناضولية

كما أوضح للعربية.نت/الحدث.نت أن معظم أجزاء تركيا تقع على الصفيحة التكتونية الأناضولية، التي تتمركز بين صفيحتين هما الصفيحة الأوراسية والصفيحة العربية.

وقال إن منطقة الأناضول من أكثر المناطق التي تتعرض لنشاط زلزالي، ويعتبر شرق الأناضول من أكثر المناطق التكتونية النشطة ومصدرا لوقوع الزلازل القوية في المنطقة.

وأضاف أن الجزء الشرقي من الأناضول يبلغ طوله 295 كيلومترا، ويشكل منطقة انزلاقية معقدة.

كذلك أكد تواجد تركيا بين الصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية التي تمثل نسبيا قشرة غير قابلة للحركة ما يؤدي إلى وجود ضغط على تركيا، عرضها للعديد من الزلازل في السنوات الأخيرة.