أكبر قضية مخدرات.. موقع مصري يكشف تفاصيل تحركات شبكة "الزعيمة الحسناء"

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كشف موقع "المصري اليوم"، يوم الأربعاء، تفاصيل تحركات شبكة المذيعة والمنتجة الفنية سارة خليفة حمادة خليفة المتخصصة في جلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.

وذكر الموقع أنه وفي واحدة من أبرز قضايا المخدرات مؤخرا، كشفت مصادر قضائية وأمنية عن التفاصيل الكاملة لتورط سارة خليفة حمادة خليفة في تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة بلغ حجم ما تم ضبطه منها نحو 165 كغ من المواد المخدرة بالإضافة إلى أدوات تصنيع ومواد كيماوية.

ووفقًا لما ورد في محضر التحريات، تم تتبع نشاط التشكيل لمدة 40 يوما، وأسفرت التحريات عن تأكيد قيادة المتهمة سارة خليفة لهذا التشكيل بمعاونة شقيقها محمد وآخرين، هم "خالد الأبيض"، و"أحمد.ع"، و"إسماعيل.أ"، و"سامح.س" (هارب)، و"دردي العراقي" (هارب).

ويضيف المصدر أنه تم استصدار إذن بالقبض من نيابة استئناف القاهرة الكلية في 17 أبريل 2025، على أن ينفذ خلال 72 ساعة.

وأكدت التحريات أن المتهمة كانت تجلب المادة الخام من الصين وتنقلها عبر الإمارات حيث تمتلك بطاقة الإقامة الذهبية، وتدخلها إلى مصر على أنها مستحضرات تجميل وإكسسوارات نسائية، ثم تقوم بتخزين وتصنيع المواد المخدرة داخل شقة بمدينة السلام تحت إشراف شقيقها الذي ضبط بحوزته "فرش" من الحشيش بقصد التعاطي فيما يتولى بقية المتهمين عمليات التصنيع والتوزيع.

وتم القبض على أفراد التشكيل من مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، شملت أقسام شرطة التجمع الأول والخامس، ومدينة نصر أول وثالث، والعجوزة، وأكتوبر أول وثان، وبولاق الدكرور.

ووفق المصدر ذاته، نفذت الحملة الأمنية بالتنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفروعها، ورؤساء مباحث الأقسام، تحت إشراف وزير الداخلية، بمشاركة 11 ضابطا على مستوى عال من الكفاءة، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والمساعدات الفنية لتحديد أماكن المتهمين بدقة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تشمل "جلب مواد مخدرة"، و"تصنيع مواد مخدرة"، و"الاتجار بالجملة والقطاعي".

وأوضح الموقع المصري أن قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة قرر تمديد فترة الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما.