6 درجات... زلزالٌ قوي يضرب تركيا!

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هزّ زلزال قوي مباني مدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء، ما دفع السكان إلى مغادرة منازلهم ومقارّ عملهم لحظة وقوع الهزة الأرضية، وسط حالة من الذعر والترقب.

وأفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني بأن الزلزال بلغت قوته 6.02 درجات على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أن مركز الهزة كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقد شعر بالزلزال سكان مدينة إسطنبول وعدد من الولايات التركية المجاورة.

وكان قد ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، في وقت سابق اليوم، قضاء إلبك في ولاية وان شرق تركيا.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن الزلزال وقع على عمق 6.95 كيلومتر، حيث شعر به سكان ولاية وان وضواحيها. وبحسب المعلومات فإن الزلزال لم يتسبب بأي أضرار.