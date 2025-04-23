الدفاع المدني في غزة: غارات إسرائيلية تستهدف مناطق مكتظة بالنازحين

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أفاد الدفاع المدني في غزة بتصاعد حدة الغارات الإسرائيلية على القطاع، حيث شهدت الساعات الأخيرة سلسلة من الهجمات العنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأشار الدفاع المدني فيي بيان رسمي إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق مكتظة بالنازحين والمدنيين.

وأعلن الدفاع المدني انتشال جثامين 10 قتلى إثر استهداف إسرائيلي لمدرسة يافا شمال شرق مدينة غزة، والتي كانت تؤوي نازحين فروا من مناطق القتال.

هذا وشهدت أحياء الزيتون والشجاعية في مدينة غزة، قصفا مدفعيا كثيفا وإطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية، كما تعرضت المناطق الغربية الجنوبية لرفح لهجمات مشابهة، مما زاد من معاناة السكان المحاصرين.

في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، قتل فلسطيني وأصيب 5 آخرون جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في محيط مدينة أصداء شمالي المدينة.

وكانت منطقة بني سهيلا قد شهدت أيضا سلسلة من الغارات، حيث قتل رجل وأصيب 6 آخرون في قصف خيمة بحي الفجم، كما تعرضت مناطق أخرى مثل قيزان رشوان وحيي المنارة والسلام لقصف مدفعي مكثف.

وأكد الدفاع المدني أن طواقمه تلقت مناشدات عاجلة من مواطنين محاصرين تحت أنقاض منازلهم التي دمرها القصف في شارع النخيل شرقي منطقة التفاح شمال شرقي غزة، مشيرا إلى أن الطواقم غير قادرة على الوصول إلى الموقع بسبب تصنيفه كمنطقة خطيرة.

وطالب الدفاع المدني اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتكثيف جهود التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول فرق الإنقاذ وإنقاذ حياة المواطنين المحتجزين.

فيما أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 12 مواطنا في غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، حيث تستمر الأوضاع الإنسانية في التدهور مع استمرار القصف المكثف وسط نقص حاد في الموارد الطبية والإغاثية.