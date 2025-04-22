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اتهام فلسطيني: التحقيق الإسرائيلي في مقتل المسعفين "مزيف"

22
APRIL
2025
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أدانت خدمة الإنقاذ الفلسطينية الرئيسية في غزة الإثنين التحقيق الإسرائيلي في مقتل 15 من المسعفين الشهر الماضي، واعتبرته "تحقيقا مزيفا".
وأعلن الجيش عن نتائج تحقيقه الأحد، قائلا إنه وجد "إخفاقات مهنية" وأقال نائب قائد كتيبة فيما وصفه بأنه حادث. وقد قتل 15 شخصا في الواقعة التي حدثت يوم 23 مارس الماضي، من بينهم ثمانية من أفراد الهلال الأحمر الفلسطيني وستة من عناصر الدفاع المدني التابع لحكومة حماس وموظف تابع للأمم المتحدة.
 
وقامت القوات بجرف الجثث مع المركبات المحطمة ودفنهم في مقبرة جماعية. ولم يتمكن عمال الإغاثة والأمم المتحدة من الوصول إلى الموقع لاستخراج الجثث إلا بعد مرور أسبوع.
 
وفي بيان، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن التحقيق يؤكده "إصرار الاحتلال على إخفاء الحقيقة عن العالم".
 
واتهمت الجمعية إسرائيل بتقديم "مزاعم كاذبة" بأن فرق الإنقاذ الطبية هي جزء من حماس وسألت لماذا تواصل إسرائيل احتجاز مسعف نجا من الهجوم. وأضافت "ندعو المجتمع الدولي إلى الامتناع عن تصديق وقبول نتائج التحقيق الملفق التي أعلنها الاحتلال". يذكر أن إسرائيل زعمت في البداية أن سيارات المسعفين لم تكن تحمل إشارات طوارئ عند تعرضها لإطلاق النار من قبل الجنود، لكنها تراجعت لاحقا عن هذا الادعاء.
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