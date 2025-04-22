living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. جدل بسبب اللغة الثانية وقرار وزير التعليم أمام القضاء

22
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شهدت مصر حالة من الجدل على مدار الساعات الماضية، بعد قرار المحكمة بحجز دعاوى قضائية حركها طلاب ومعلمون وأولياء أمور ضد وزير التربية والتعليم، بسبب قراره استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية "الفرنسية أو الألمانية" من مجموع درجات الثانوية العامة، وذلك تمهيدا للحكم فيها.
 
 
وكان الوزير محمد عبد اللطيف أصدر قرارا بتاريخ 14 أغسطس من العام الماضي، باستبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الطلاب في مراحل التعليم الثانوي الثلاث، بدعوى أنها تستغرق 100 ساعة، مما يأتي على حساب المواد الأخرى.
 
ويواجه قرار الوزير في الوقت الحالي أكثر من 50 دعوى قضائية منفصلة، إذ يوضح المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة نادر حسن، وهو أحد المحامين المتضامنين في القضايا، أن الدعاوى تنوعت بين الطعن في قانونية القرار الوزاري من جهة، والطعن في جدواه من جهة أخرى.
 
وقال حسن في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن قرار الدائرة رقم 7 تعليم في محكمة القضاء الإداري بحجز الدعاوى المقامة من معلمي اللغات الأجنبية ضد قرار الوزير، قد يثمر عن خطوة إيجابية باتجاه إلغاء هذا القرار، الذي يحرم شريحة كبيرة من المعلمين من مصدر مهم للدخل.
 
بالإضافة إلى ذلك، يهدر القرار، وفق المحامي، كثيرا من الجهود التي بذلها الطلاب وأولياء الأمور خلال السنوات الماضية لتعليم أبنائهم اللغة الأجنبية الثانية، الفرنسية أو الألمانية، بالإضافة إلى تفريطه في مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ممن درسوا واحتسبت لهم درجات في سنوات سابقة.
 
وتابع المحامي: "بعض المدارس، لا سيما الخاصة والتجريبية، قد تتعامل مع معلمي اللغات الأجنبية الثانية على أنهم غير ذوي أهمية، لأن المواد لا تضاف إلى المجموع، وهو ما يخفض في الوقت نفسه من مستواهم المادي والمعنوي والاجتماعي".
 
وقال محرك الدعاوي القضائية عمرو عبد السلام، وهو محام بالنقض، إن الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري جرى تحريكها بالنيابة عن طلبة مدارس ومعاهد، وطلبة جامعات، بالإضافة إلى عدد كبير من معلمي اللغات الأجنبية.
 
وأضاف، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن قرار الوزير اكتفى باعتبار مادة اللغة الأجنبية الثانية "مادة نجاح ورسوب" على غرار المواد الأخرى الهامشية، وهو ما يهدد مستقبل عدد كبير من الطلاب الدارسين لهذه اللغات، وفق رأيه.
 
ولفت عبد السلام إلى أن "قرار الوزير أصابه عوار قانوني خطير، إذ أن أحد شروط سريانه هو النشر في الجريدة الرسمية التي تحمل اسم الوقائع المصرية، لكنه لم ينشر فيها حتى الآن، رغم أن نص القرار يلزم بسريانه خلال العام الدراسي الحالي الذي يوشك على الانتهاء".
 
وأوضح أن "المادة الثانية من قرار الوزير الصادر قبل 8 أشهر، نصت على أن تتضمن المواد الدراسية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المواد الأساسية التي يمتحن فيها الطالب وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، لكنه أصر على استبعاد اللغة الأجنبية الثانية منها".
 
ويقول حسين الشافعي، وهو مدرس لغة ألمانية من محافظة القليوبية، إن قرار الوزير جعل المادة هامشية بالنسبة لمعظم طلاب المرحلة الثانوية بسنواتها المختلفة، فـ"لم يعد أحد يهتم بمذاكرتها أو دراستها كما يجب".
 
بالإضافة إلى ذلك، وفق حديث الشافعي لموقع "سكاي نيوز عربية"، جعله قرار الوزير، بشكل شخصي، مادة للتنمر بين زملائه من المعلمين مدرسي المواد التي تضاف إلى المجموع، مضيفا: "أصبح المعلمون يعايروننا بأننا لسنا مهمين أو مؤثرين في التعليم".
 
في المقابل، قال مصدر في وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الوزارة لا موقف لديها من اللغات الأجنبية الثانية، لكنها "تحرص على إمداد الطالب بعدد كبير من المواد الضرورية لتحديد مساره المستقبلي، ومنها مواد علمية وفلسفية ولغة إنجليزية".
 
وأردف: "لا توجد دولة في العالم تدرس لطلابها 3 لغات أجنبية، ومع ذلك فإن قرار الوزير حافظ على وجود دراسة اللغة الأجنبية الثانية ضمن المناهج، لكنه حولها من مادة فيصلية في مجموع الطلاب إلى مادة نجاح ورسوب فقط، ليتيح لهم الفرصة لدراسة المواد الأخرى بشكل أكثر عمقا وفهما".
 
ودافع المسؤول بالقول: "القرار سليم من الناحية العملية، فهو يدافع عن مصالح كثير من طلبة المرحلة الثانوية، لكن في كل الأحوال ستنتظر الوزارة الكلمة الأخيرة للقضاء، وإلى حين صدور الحكم ستواصل تطبيق ما تراه في مصلحة أبنائها الطلاب".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout