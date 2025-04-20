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"تفاؤل حذر".. عراقجي يكشف آخر مستجدات المفاوضات مع أميركا

20
APRIL
2025
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أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن "تفاؤل حذر" بشأن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 "لم يعد مناسبًا" في الوقت الحالي.

وفي تغريدة عبر موقع "إكس" بعد انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة في روما، قال عراقجي: "الأجواء الإيجابية نسبيا في روما أدت إلى تقدم في مبادئ وأهداف اتفاق محتمل". وأضاف: "لقد أوضحنا كيف أن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لم تعد جيدة برأي العديد من الإيرانيين. بالنسبة لهم، ما تبقى من خطة العمل هو فقط "الدروس المستفادة" منها. وأنا شخصيا أميل إلى هذا الرأي"

 

وتابع عراقجي أنه من المقرر أن تبدأ المناقشات بين الخبراء في الأيام المقبلة بهدف دراسة التفاصيل، مؤكدًا أنه "بعد هذه المناقشات، سنكون في وضع أفضل لإطلاق الأحكام". وأشار إلى أن "التفاؤل قد يكون مبررًا في الوقت الراهن، ولكن بحذر شديد".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان قد انسحب من الاتفاق النووي عام 2018، مهددًا بمهاجمة إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق جديد يمنعها من تطوير سلاح نووي.

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