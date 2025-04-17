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غزة.. مقتل 25 شخصا في غارات إسرائيلية على خيام نازحين

17
APRIL
2025
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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس، مقتل 25 شخصا، بينهم أطفال، في سلسلة من الغارات الإسرائيلية على خيام تؤوي نازحين في قطاع غزة.
 
 
وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس "نقل 16 شهيدا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، و23 مصابا في استهداف بصاروخين من الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل مباشر لعدد من خيام النازحين في منطقة المواصي في خان يونس" جنوبي قطاع غزة.
 
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن جثامين القتلى "تفحمت" من جراء اشتعال النيران في الخيام.
 
وأضاف بصل "نقل شهيدان، هما طفل ووالده، و13 مصابا إثر استهداف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في منطقة أبراج طيبة قرب منطقة المواصي غربي خان يونس".
 
وبحسب بصل، قتل 7 أشخاص في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.
 
وقال "تم قتل 7 أشخاص عندما استهدفت غارة خياماً في بلدة بيت لاهيا شمال غزة".
 
 من ناحية ثانية، أفادت وزارة الصحة في غزة، أمس الأربعاء، بمقتل 25 فلسطينيا، منهم 3 تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، ما يرفع عدد القتلى منذ الثامن عشر من مارس الماضي إلى 1652، فيما ارتفع إجمالي القتلى منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51025 قتيلا.
 
كذلك أصيب 89 شخصا خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، ليرتفع عدد الجرحى منذ 18 مارس إلى 4391 جريحا، فيما يرتفع إجمالي الجرحى منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 116432 جريحا، وفقا للتقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة فيغزة أمس الأربعاء.
 
ووفقا لتقديرات صحية فلسطينية فهناك ما يزيد على 11 ألف مفقود منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.
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