وفاة 64 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل منذ بداية حرب غزة

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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن 64 أسيرا فلسطينيا قضوا في السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية آخر الأسرى الذين قضوا في السجون الإسرائيلية هو الأسير مصعب حسن عديلي، من بلدة حوارة قرب نابلس، الذي توفي في مستشفى "سوروكا" الليلة الماضية، والذي اعتقل منذ 22 مارس 2024، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة عام وشهر.

ووفقا للهيئة، فإنه بمقتل الأسير عديلي فإن عدد من قضوا بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء الحرب على غزة، في 7 أكتوبر 2023، يرتفع إلى 64 أسيرا، "وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، من بينهم على الأقل 40 من غزة".

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أوضحت في وقت سابق أن عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية حتى الآن يبلغ 9900 أسير.

على الصعيد الميداني، أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم الخميس، مقتل 16 شخصا، بينهم أطفال، في غارة إسرائيلية على خيام نازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس "نقل 16 شهيدا على الاقل معظمهم من النساء والأطفال و23 مصابا في استهداف بصاروخين من الطائرات الحربية الاسرائيلية بشكل مباشر لعدد من خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس".