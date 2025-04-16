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السعودية تتضامن مع الأردن أمام كل ما من شأنه المساس بأمنه

16
APRIL
2025
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تضامنها مع الأردن أمام كل ما من شأنه المساس بأمنه واستقراره.
 
وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الأربعاء عن "إشادة المملكة العربية السعودية بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمن الأردن وإثارة الفوضى".
 
وعبرت المملكة "عن دعمها لما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات، مؤكدة تضامنها مع الأردن أمام كل ما من شأنه المساس بأمنه واستقراره".
 
ووفق بيان المخابرات الأردنية الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، فإنها: "ألقت القبض على 16 ضالعاً بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
 
 وتابع البيان: "شملت المخططات قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة".
 
كما شملت تلك المخططات، وفق البيان نفسه، "حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيّرة، إضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج". 
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