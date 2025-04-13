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قداديس الشعانين عمت الكنائس في الإمارات

13
APRIL
2025
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احتفلت الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية معا بعيد الشعانين، هذه السنة.

في كنيسة القديس فرنسيس في جبل علي بدبي، رأس الذبيحة الأب طانيوس جعجع الكبوشي وعاونه الأب جورج بوشعيا المُرسَل اللبناني، وخدمت القداس جوقة الرعية.

بعد تلاوة نص من الإنجيل ركزت العظة على معاني المناسبة، ففي أحد الشعانين يصرخ جمهور المؤمنين هوشعنا أي يا مخلص خلصنا. وأحد الشعانين هو المدخل إلى الأسبوع الأخير من زمن الصوم ، فالطريق إلى القيامة تمر بدرب الجلجلة. عندما دخل يسوع إلى أورشليم، كان البعض يهتف له والبعض الآخر يفرش ثوبه أمامه، وعلى المؤمنين في زحمة العيد، ألا ينسوا أن يخلعوا عنهم ضعفهم للعبور إلى أورشليم الروحية. وأشارت العظة إلى أن البابا القديس يوحنا بولس الثاني دعا المؤمنين إلى أن يُشرّعوا قلبوهم للمسيح حتى يكون المسيح حاضرا في وسطهم.

بعد القداس طاف جمهور المؤمنين مع أطفالهم خلف الكهنة حاملين الشموع وسعف النخل وهاتفين: هوشعنا الآتي باسم الرب.

القداديس في دبي عمت مختلف الكنائس ولاسيما منها كنيسة القديسة مريم في عود ميثا وكنيسة سيدة البشارة الأورثوذكسية في جبل علي. 

وفي العاصمة أبو ظبي أحيا الأب إيلي الهاشم الكبوشي القداس في كاتدرائية مار يوسف. وفي الإمارات الشمالية أحيا الأب ماجد موسى قداديس الشعانين في كنيستي مار ميخائيل في الشارقة والقديس أنطونيوس البدواني في رأس الخيمة.

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