القبض على إعلامية شهيرة!

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أكدت الأجهزة الأمنية في بغداد توقيف المؤثرة ومقدمة البرامج العراقية همسة ماجد، بسبب منشورات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتُبرت "مخالفة".

وبحسب تقارير إعلامية، أوقفت ماجد فجر أمس الثلاثاء، عند وصولها إلى مطار بغداد الدولي قادمة من أربيل، تنفيذاً لدعوى قضائية ضدها في "قضايا نشر إلكتروني".



يُذكر أن همسة ماجد بدأت مشوارها في الإعلام التلفزيوني، حيث قدمت عدة برامج عبر قنوات فضائية محلية.



ولاحقاً، انتقلت إلى التمثيل، وشاركت في الفيلم العراقي "بحيرة الوجع" إلى جانب جلال كامل، كما ظهرت في عدد من الأغاني المصورة، إلى جانب بعض الحملات الإعلانية لعلامات تجارية.