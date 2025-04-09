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اقتحامات وتفجير.. إسرائيل تواصل التصعيد في الضفة الغربية

9
APRIL
2025
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نفذ الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عملية عسكرية واسعة في مخيم بلاطة شرق نابلس، حيث اقتحم مئات الجنود المدعومين بعشرات الآليات العسكرية المخيم، وحاصروه من جميع مداخله. وفق مراسل "سكاي نيوز عربية".
 
وأفاد شهود عيان بأن الجيش اقتحم منطقة الجماسين وسط إطلاق النار، في وقت كانت فيه طائرات مسيرة تحلق في سماء المخيم لأغراض المراقبة والتمهيد لعملية الانقضاض.
 
وفي تطور آخر، فجر الجيش الإسرائيلي منزل عائلة مجاهد منصور، الذي يتكون من عدة طوابق. ويذكر أن مجاهد كان قد نفذ عملية إطلاق نار قبل عدة أشهر بالقرب من قريته دير بزيع غرب رام الله، أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة عدد من الجنود.
 
من جهة أخرى، كانت قوات كبيرة قد اقتحمت فجر الأربعاء، مدينتي رام الله والبيرة، حيث نفذت دوريات ومداهمات لعدد من المنازل.
 
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء تجدد العنف في قطاع غزة وحذر من تصعيد آخر في الشرق الأوسط، وخاصة في الضفة الغربية المحتلة.
 
وقال غوتيريش في نيويورك: "خطر تحول الضفة الغربية المحتلة إلى غزة أخرى يجعل الأمر أسوأ".
 
وحث غوتيريش إسرائيل والمجتمع الدولي على احترام القانون الدولي قائلا: "يجب أن نلتزم بمبادئنا الأساسية. الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويجب أن تكون هناك عدالة ومساءلة عندما لا تفعل ذلك".
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