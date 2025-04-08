العبسي بحث في الاردن مع الملك عبدالله الثاني في الوجود المسيحي في المنطقة

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استقبل الملك عبدالله الثاني غبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك يوسف العبسي، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

شارك في اللقاء المطران جاورجيوس الحداد، المطران ياسر العياش، الأرشمندريت بولس نزها، و الإيكونومس نبيل حدّاد.

وأكّد الملك خلال اللقاء حرص الأردن على دعم جهود سوريا في حفظ أمنها واستقرارها وضمان حقوق جميع مكونات المجتمع، وعلى أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق الأوسط.

واكد البطريرك يوسف على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعلى دور الملك في دعم وجود المسيحيين المشرقيين والدفاع عن مقدساتهم وكنائسهم. كما أكّد غبطته على أهميّة دور الأردن في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.