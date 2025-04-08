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"صورة احتراقه هزت العالم".. نهاية مأساوية لصحفي فلسطيني من غزة بعد اشتعاله بنيران إسرائيلية

8
APRIL
2025
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توفي الصحفي أحمد منصور مراسل وكالة "فلسطين اليوم" متأثرا بجروح وحروق بليغة أصيب بها جراء القصف الإسرائيلي خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة.
 
وأثارت قضية منصور موجة سخط وتنديد واسعة من الأوساط الإعلامية والحقوقية، بسبب انتشار مشاهد تظهر احتراق جسده ومن حوله النيران مشتعلة عقب عملية القصف. 
وقتل جراء الهجوم الإسرائيلية نفسه، الصحفي حلمي الفقعاوي، وأصيب الصحفيين حسن أصليح وأحمد الأغا ومحمود عوض ومحمد فايق وعبد الله العطار وماجد قديح وإيهاب البرديني وعلي أصليح.
 
وبوفاة منصور ترفع حصيلة قتلى الصحفيين إلى 209 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
 
ونددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين "بالمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، باستهداف خيمة مخصصة للصحفيين في محيط مستشفى ناصر".
 
وقد وصفت مؤسسات إعلامية استهدافه بأنه "جريمة ضد حرية الصحافة، وطالبت بتحقيق دولي ومساءلة الجناة، مؤكدة أن الصحفيين العاملين في مناطق النزاع يجب أن يتمتعوا بالحماية الكاملة بموجب القوانين الدولية.
 
وشددت جهات حقوقية على ضرورة وقف الانتهاكات بحق الإعلاميين في غزة، مؤكدة أن تكرار استهداف الطواقم الصحفية يكشف عن "نهج متعمّد لإسكات الحقيقة ومنع نقل الصورة من الميدان".
روسيا اليوم
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