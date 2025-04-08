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الأمم المتحدة: نحو 400 ألف نازح في غزة منذ استئناف القتال

8
APRIL
2025
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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الإثنين، إن ما يقرب من 400 ألف شخص نزحوا مجددا داخل قطاع غزة منذ أن استؤنف القتال قبل أقل من 3 أسابيع، أي ما يعادل واحدا من كل 5 فلسطينيين في القطاع.
 
وأضاف دوجاريك: "لم يتم اتخاذ أي ترتيبات لضمان سلامتهم وبقائهم على قيد الحياة، وهي مسؤولية تقع على عاتق إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".
 
وتزعم إسرائيل إنها تصدر أوامر إخلاء للمدنيين الفلسطينيين لمساعدتهم على تجنب مناطق القتال وضمان حمايتهم.
 
 ومنذ أن أعادت إسرائيل إطلاق عمليتها العسكرية ضد حركة حماس، في 18 مارس، وسّعت بشكل كبير من وجودها في قطاع غزة، حيث تسيطر الآن على أكثر من 50% من أراضيه، وتدفع السكان الفلسطينيين نحو مساحات آخذة في التقلص.
 
وأوضح دوجاريك أن أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل يوم الأحد يشمل أكثر من 3 كيلومترات مربعة، وهو ما يقارب مساحة "سنترال بارك" في مدينة نيويورك، ويقع في منطقة دير البلح.
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