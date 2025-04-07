انتقادات العسكريين ضد نتنياهو تتصاعد.. "حرب عديمة الجدوى"

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لا شك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يواجه عدة انتقادات سواء من قبل رونين بار، رئيس جهاز الشاباك الذي أقاله أو أهالي الأسرى المحتجزين في غزة.

إلا أن انتقاداً جديداً وجه إليه هذه المرة من قبل الجنرال المتقاعد يسرائيل زيف.

فقد اعتبر مقال نشره موقع "القناة 12" أمس أن الحرب على غزة كانت ضرورية في بدايتها، لكنها تحولت إلى حرب سياسية عديمة الجدوى. ورأى أنها "كانت حرباً عادلة تحولت إلى حرب خداع".

غارات سوريا

كما انتقد الغارات الإسرائيلية على سوريا، محذراً من أنها قد تتسبب في تأسيس مجموعات مسلحة على غرار حزب الله اللبناني.

إلى ذلك، اعتبر أن احتمال إعادة الأسرى والجنود الإسرائيليين من غزة إلى ديارهم بعملية عسكرية فقط ضئيل

وأكد أن إعادة الأسرى تستوجب وقف الحرب وإلا ستفشل محاولات إبرام صفقة للإفراج عنهم.

عملية إلهاء

إلى ذلك، رأى أن مواصلة الحرب عملية إلهاء للرأي العم، مفيدة لنتنياهو، لأنها تساعده على تأجيل جلسات استجوابه في المحكمة العليا، وتسمح له بإقالة مسؤولين.

وكان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، قد وجه كتاباً إلى المحكمة العليا قال فيه إن نتنياهو أقاله لأنه رفض طلبه بأن يكتب تقريراً إلى هيئة المحكمة التي تحاكمه بتهم الفساد، يقول فيه إن الوضع الأمني لا يسمح بإجراء محاكمة لرئيس الوزراء.

يشار إلى أن نتنياهو كان استأنف الحرب على غزة في 18 مارس الماضي بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، والذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، حيث نفذت المرحلة الأولى منه، دون الانتقال إلى مرحلتيه الثانية والثالثة كما كان اتفق عليه برعاية الوسطاء (أميركا ومصر وقطر).

كما وسع الجيش الإسرائيلي توغله البري في مناطق مختلفة من القطاع، ملوحاً بالمزيد ما لم يتوقف إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.