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بينهم حفيد خليل الحية.. ارتفاع عدد شهداء مجزرة مدرسة "الأرقم" في مدينة غزة

4
APRIL
2025
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استشهد الطفل خليل عز الدين الحية (8 أعوام) الحفيد الثاني لرئيس حركة حماس في غزة خليل الحية متأثرًا بإصابته جراء قصف الاحتلال مدرسة الأرقم في غزة أمس الخميس.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن عدد الشهداء في مجزرة دار الأرقم ارتفع إلى 35 شهيدًا بعد انتشال 4 شهداء صباح اليوم الجمعة.

مجزرة مدرسة دار الأرقم
ومساء أمس الخميس، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن 31 فلسطينيًّا استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة دار الأرقم، التي تؤوي نازحين، بثلاثة صواريخ في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

ووصلت جثث الشهداء وبينهم أطفال ونساء إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة مقطعة ومتفحمة، غالبيتهم أشلاء، وأحدث القصف دمارًا واسعًا في المدرسة.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقصفه مدرسة دار الأرقم شرقي مدينة غزة “جريمة وحشية جديدة تستهدف المدنيين في سياق عمليات الإبادة الجماعية”.

وأضافت الحركة في بيان أن “العجز غير المبرَّر للمجتمع الدولي ودول العالم عن القيام بالدور المطلوب لوقف الإبادة ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، يمثل تعبيًرا صارخًا عن سقوط منظومة القيم والقوانين التي طالما تغنى بها المجتمع الدولي، في ظل هول الجريمة المرتكبة في قطاع غزة، وعلى مرأى ومسمع من العالم”.

الجزيرة
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