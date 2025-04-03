طفل "طار من نافذة السيارة" وهكذا نجا!

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نجا طفل عمره 4 سنوات فقط من الموت المحقق، بعدما طار من نافذة سيارة عائلته خلال حادث تصادم في مدينة جوروم شمال تركيا.

وأظهر مقطع فيديو رصدته كاميرا مثبتة في الشارع، لحظة تصادم سيارتين عند تقاطع طريقين، ومن ثم اصطدامهما بجدار، بينما طار الطفل من نافذة إحدى السيارتين وتدحرج قربهما بشكل يثير الرعب.



وقالت وسائل إعلام محلية، إن الطفل كان يجلس في حضن امرأة في المقعد الأمامي للسيارة البيضاء، عندما طار من النافذة المفتوحة.



وتسبب الحادث بإصابة 7 أشخاص في السيارتين، من بينهم الطفل، لكن حالتهم جميعا أصبحت مستقرة بعد تلقيهم العلاج في المستشفى.