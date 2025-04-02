الجزائر تسقط مسيّرة مسلحة اخترقت مجالها الجوي

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، يوم الثلاثاء، أن وحدة تابعة للدفاع الجوي تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة مسلحة، بعدما اخترقت المجال الجوي الجزائري لمسافة كيلومترين قرب مدينة تين زاوتين الحدودية، في أقصى الجنوب.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان رسمي،" أن العملية تمت ليلة أول أبريل 025، في حدود منتصف الليل . إسقاط الطائرة يعكس مستوى اليقظة العالية والاستعداد الدائم للقوات المسلحة الجزائرية في حماية حدود البلاد من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية".

ولم يكشف البيان عن هوية الطائرة أو الجهة التي أطلقتها، كما لم ترد تفاصيل عن طبيعة الرد العسكري المستخدم في العملية.