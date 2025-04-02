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بيان إسرائيلي غاضب: "هل قررت الحكومة التضحية بالرهائن؟"

2
APRIL
2025
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أصدر منتدى أسر الرهائن والمفقودين في إسرائيل، الأربعاء، بيانا غاضبا ردا على الإعلان عن توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.
 
وقال المنتدى في بيان موجها حديثه إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "هل تقرر التضحية بالرهائن من أجل تحقيق مكاسب إقليمية؟".
 
وأضاف المنتدى: "بدلا من تأمين إطلاق سراح الرهائن من خلال اتفاق وإنهاء الحرب، ترسل الحكومة الإسرئيلية المزيد من الجنود إلى غزة للقتال في نفس المناطق التي وقعت بها معارك متكررة".
 
وهناك 59 رهينة إسرائيلي داخل قطاع غزة، يعتقد أن 24 من بينهم على قيد الحياة.
 
وأضاف البيان أن "الأسر شعرت بالرعب عندما استيقظت هذا الصباح على إعلان وزير الدفاع عن توسيع العمليات العسكرية في غزة بهدف السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي".
 
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن صباح الأربعاء، أن إسرائيل توسع عملياتها في غزة من أجل "السيطرة على مساحات شاسعة" في القطاع.
 
وقال كاتس في بيان، إن القوات ستتحرك لـ"تطهير المناطق من الإرهابيين والبنية التحتية" وفق تعبيره.
 
وأضاف الوزير: "ستستولي القوات على مساحات شاسعة تضاف إلى المناطق الأمنية لدولة إسرائيل".
 
كما أعلن كاتس عن "إجلاء واسع النطاق" لسكان غزة من مناطق القتال.
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