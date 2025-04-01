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اسرائيل تحذر حماس: هذه هي لحظتكم الأخيرة

1
APRIL
2025
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إأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين، بأن المسؤولين الإسرائيليين وجهوا رسالة تحذير واضحة لحماس عبر الوسطاء.
وقال المصدر: "حذرت إسرائيل حماس عبر الوسطاء، قائلة: هذه هي لحظتكم الأخيرة".
 
وأضاف: "بعدها، إذا لم تفرجوا عن الرهائن، فستُفتح أبواب الجحيم، تماما كما قال الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب".
 
وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي قال فيه مسؤولون إسرائيليون إن الجيش "سيقوم بتوسيع عمليته البرية"، حسب ما نقل موقع "أكسيوس".
 
وأشاروا إلى أن العملية البرية في قطاع غزة تشكل جزءا من حملة "الضغط الأقصى"، التي تهدف إلى إجبار حركة حماس على قبول إطلاق سراح المزيد من الرهائن.
 
وأوضح "أكسيوس" أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، هناك مخاوف من أن تتوسع العملية البرية، مما قد يؤدي إلى إعادة احتلال معظم القطاع وتشريد نحو مليوني نسمة من الفلسطينيين إلى "منطقة إنسانية" صغيرة.
 
ومساء السبت، قالت حماس إنها وافقت على اقتراح جديد لوقف إطلاق النار في غزة من الوسيطتين مصر وقطر، لكن إسرائيل ذكرت أنها قدمت "اقتراحا مضادا بالتنسيق الكامل" مع الوسيطة الثالثة، الولايات المتحدة.
 
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن الخلاف الأول يكمن في أن إسرائيل تصر على أن أي اتفاق الآن يجب أن يركز فقط على وقف مؤقت لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن. في المقابل، تسعى حماس، وفقا للصحيفة، إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب بشكل كامل.
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