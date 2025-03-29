واشنطن تطلب من مواطنيها مغادرة سوريا “فوراً”

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طالبت السفارة الأميركية في دمشق جميع مواطنيها الموجودين على الأراضي السورية بمغادرة البلاد “فوراً”.

وحذرت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين “من زيادة احتمالية حدوث هجمات خلال عطلة عيد الفطر، والتي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة السورية في دمشق”، بحسب بيانٍ للسفارة.

وأشار البيان إلى أنّ الهجمات قد تشمل “طرق الهجوم – على سبيل المثال لا الحصر- مهاجمين أفراد، أو مسلحين، أو استخدام أجهزة متفجرة”.

ولفتت السفارة إلى أنّ “تصنيف وزارة الخارجية الأميركية للسفر إلى سوريا هو المستوى الـ4: لا تسافر”، وقالت: “يظل هذا التحذير سارياً بسبب المخاطر الكبيرة المتمثلة في الإرهاب، والاضطرابات المدنية، والاختطاف، وأخذ الرهائن، والصراع المسلح، والاحتجاز غير المبرر”.