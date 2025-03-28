العراق.. مقتدى الصدر يعلن مقاطعة الانتخابات المقبلة

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أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، مساء الخميس، مقاطعة الانتخابات المقبلة.

وجاء حديث الصدر ردا على سؤال حول دور أبناء التيار الوطني الشيعي في خضم الاستعدادات للانتخابات المقبلة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وقال الصدر: "الحمد لله الذي نجانا من القوم الفاسدين فإن الله تعالى لا يحب الفساد".

وأضاف: "ليكن في علم الجميع ما دام الفساد موجودًا فلن أشارك في عملية انتخابية عرجاء لا هم لها إلا المصالح والطائفية والعرقية والحزبية، بعيدة كل البعد عن معاناة الشعب وعما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيسي هو زج العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل كما يعبرون".

وتابع: "وإنني ما زلت أعول على طاعة القواعد الشعبية لمحبي الصدرين في التيار الوطني الشيعي، ولذا فإني كما أمرتهم بالتصويت فاليوم أنهاهم أجمع من التصويت والترشيح ففيه إعانة على الإثم، وسنبقى محبين للعراق ونفديه بالأرواح ولا نقصر في ذلك على الإطلاق".