المصريون يتحدثون عن تضررهم من ضربات إسرائيل

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فوجئ أهالي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بهزة ارتدادية هزت منازلهم نتيجة القصف العنيف الذي تشهده مناطق في قطاع غزة.

وأكد الأهالي أنهم شعروا باهتزاز المنازل وفتح النوافذ تلقائيا بسبب الهزة الارتدادية الناتجة عن الانفجارات في مناطق تل السلطان بمدينة رفح جنوب غزة، ضمن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع بعد استئناف الحرب الأسبوع الماضي.

وأشار الأهالي إلى أن مدينة الشيخ زويد، الأقرب إلى غزة، هي أكثر المناطق تأثرا بهذا القصف، حيث تهتز المنازل بشكل متكرر كلما قامت إسرائيل بقصف المناطق القريبة من الشريط الحدودي داخل القطاع.

يذكر أن القناة "12" الإسرائيلية، قد قالت يوم 16 مارس الماضي إن صاروخا أطلق من اليمن، سقط في جنوب سيناء بمصر، على بعد 250 كم من إسرائيل، في حين لم يصدر أي بيان أو تعليق من قبل الحوثيين أو الجانب المصري.

وتتعرض سيناء الواقعة بالقرب من غزة لبعض الحوادث من وقت لآخر، وذلك بعد عملية السابع من أكتوبر 2023.