living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجزائر تتسلم أولى مقاتلات سو-35 وتنتظر سو-57

26
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تلعب القوة الجوية دورا حاسما في موازين القوى العسكرية، حيث تسعى الدول إلى تحديث أساطيلها الجوية لتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية.
 
وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، أصبح امتلاك مقاتلات متطورة ضرورة استراتيجية لمواكبة التحديات الأمنية والحفاظ على التفوق الجوي في أي صراع محتمل.
 
وقال المحلل بيتر سوشيو، وهو كاتب مقيم في ولاية ميشيغان، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية إن الجزائر تُعد من الناحية الفنية أول مشترٍ أجنبي لطائرة سوخوي "سو – 57" روسية الصنع، لكنها لا تزال تعتمد على سابقتها في الوقت الحالي.
 
وأضاف سوشيو الذي ساهم في أكثر من 40 مجلة وصحيفة وموقع إلكتروني، حيث نُشرت له أكثر من 3200 مقالة خلال مسيرته الصحفية التي تمتد لعشرين عاما ويكتب بانتظام عن المعدات العسكرية وتاريخ الأسلحة النارية والأمن السيبراني والسياسة والشؤون الدولية، إنه في غضون ذلك، استلمت الجزائر هذا الشهر أول مقاتلة من أصل 20 مقاتلة من طراز سوخوي "سو-35" من المقرر استلامها.
 
ووصلت الطائرة إلى قاعدة أم البواقي الجوية في ولاية أم البواقي في 13 مارس، لتصبح الجزائر ثالث مشغل أجنبي لمقاتلات "سو – 35" الروسية بعد الصين وإيران.
 
وأشار تقرير "آرمي ريكوغنيشن" إلى أن "المحللين يرون أن قرار الجزائر بقبول مقاتلات سو - 35 مرتبط بتأخير جدول إنتاج سو - 57، ما دفعها إلى تبني حل مؤقت".
 
 وقد يكون هذا القرار أيضا أكثر "جدوى من الناحية الاقتصادية" بالنسبة للجزائر، حيث أتاح لها الحصول على مقاتلات حديثة الآن بدلا من الانتظار لسنوات حتى تستلم سو – 57.
 
وتحمل المقاتلة سو – 35 تسمية "فلانكر-إي" وفق تصنيف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنها ليست طائرة من الجيل الخامس. ومع ذلك، قد تكون خيارا انتقاليا مناسبا للجزائر، التي تعتمد منذ فترة طويلة على الطائرات العسكرية السوفيتية/الروسية.
 
وتشمل الطائرات الحربية الروسية التي تمتلكها الجزائر خلال الحرب الباردة وما بعدها مزيجا من مقاتلات ميغ 29 وسوخوي سو-30 إم كي أي، وحتى قاذفات تكتيكية قديمة من طراز سوخوي سو-24.
 
وتُصنف "سو - 35" ضمن مقاتلات "الجيل 4++"، حيث تم تطويرها في الأصل كنموذج تصديري للمقاتلة "سو-27". وقد وُصفت بأنها منافس قوي للطائرات الأميركية الحديثة، مثل "إف-15 إيغل"، و"إف/إيه-18 سوبر هورنت"، وربما حتى "إف-35 لايتنينغ 2".
 
وروّجت موسكو لهذه المقاتلة باعتبارها واحدة من أكثر أنظمة الطائرات تطورا ضمن الجيل الرابع، حيث تجمع بين العديد من عناصر الجيل الخامس.
 
ووفقا للكرملين، فقد تم تصميم هذه الطائرة متعددة المهام ذات المقعد الواحد بقدرات فائقة على المناورة، لمواجهة التهديدات الجوية والبرية والتصدي للقوات البحرية المعادية.
 
ومن المرجح أن تؤدي دورا مؤقتا بالنسبة للجزائر، بينما تنتظر الحصول على المقاتلة "سو-57".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout