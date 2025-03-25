أبو زهري: "حماس" لم تنسحب من المفاوضات وندرس عدة مقترحات لوقف الحرب

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أكد القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري اليوم الثلاثاء أن الحركة لم تنسحب من المفاوضات كما يشاع، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع الوسطاء من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح أبو زهري في إفادة صحفية أن المفاوضات لا تزال جارية، مبينا أن الحركة تناقش عدة مقترحات وليس مقترحا واحدا فقط.

وأشار إلى أن حماس تقوم بدراستها بشكل دقيق وتقدم آراzها وملاحظاتها عليها للوسطاء بهدف الوصول إلى تسوية تلبي الطموحات وتضع حدا للمعاناة الإنسانية.

وقال أبو زهري في وقت سابق إن "إسرائيل استغلت فترة الهدنة السبقة في جمع المعلومات عن قيادات الحركة واستهدافهم، دماء قادة حماس ليست أزكى من دماء أطفال غزة وشبابها ولن تثنينا تلك الاغتيالات عن مواصلة المسيرة".

وشدد على أن "الاحتلال لم يكن يفكر في استكمال اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بل يريد الأسرى مقابل الأسرى"، لافتا إلى أن "ما يجري في غزة حاليا أبشع مما حدث خلال الـ15 شهرا الماضية وهناك إعدامات ميدانية تحدث يوميا".

تأتي هذه التصريحات في ظل الجهود الدبلوماسية المستمرة لاحتواء التصعيد المستمر وإنهاء الحرب، حيث يلعب الوسطاء دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.