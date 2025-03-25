living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد فيديو الرهينتين.. رسالة من عائلة بوحبوط لنتنياهو وترامب

25
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وجهت عائلة الرهينة الإسرائيلي إلكانا بوحبوط رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن نشرت حماس مقطع فيديو دعائيا جديدا يظهر فيه مع رهينة آخر يتوسلان لإنقاذ حياتهما.
 
وقالت العائلة في بيان: "من فضلكما. تخيلا أن هذا ابنكما ينتظر رؤية ضوء النهار، ويسمع قنابل الجيش الإسرائيلي، ويعيش في خوف دائم على حياته".
 
وأضافت العائلة: "الفيديو دليل على أنهما على قيد الحياة، لكننا نريد إلكانا حيا وفي المنزل مع عودة الجميع".
 
وتابعت: "إلكانا يعاني مشاكل في الجلد والتنفس، بالإضافة إلى إصابته بالربو، ولم ير ضوء النهار منذ ما يقرب من عام ونصف. يبدو في حالة سيئة بعد أن فقد قدرا كبيرا من وزنه بسبب الجوع المستمر".
 
وكانت حماس نشرت الإثنين فيديو من دون تاريخ، يظهر بوحبوط ورهينة آخر هو يوسف حاييم أوحانا، بعد أيام من استئناف إسرائيل هجومها العنيف على قطاع غزة.
 
في الفيديو، يتحدثا عن الخطر الذي واجهاه، منذ استئناف الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة الأسبوع الماضي.
 
 
ويظهر في المقطع الذي لا يتجاوز 3 دقائق، الرهينتان يجلسان على الأرض ويتوجهان بالحديث بالعبرية عبر الكاميرا إلى رهينة أفرج عنه سابقا، ويطالبانه بأن يروي تجربته في الأسر من أجل تسريع الإفراج عنهما.
 
والاثنان محتجزان في غزة منذ أكثر من 17 شهرا، ويبدو أن الفيديو تم تصويره بعد انهيار وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، الذي أشارا إليه في اللقطات.
 
واختطف الاثنان من مهرجان "سوبر نوفا" الموسيقي خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، عندما كان بوحبوط يبلغ من العمر 34 عاما وأوهانا 23 عاما.
 
وبينما أُدرج كلاهما ضمن قائمة الرهائن الـ24 الذين يعتقد أنهم أحياء في غزة، كان الفيديو أول دليل على بقائهما على قيد الحياة تتلقاه عائلتاهما منذ اختطافهما.
 
ومن بين 251 رهينة خطفوا خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، لا يزال 58 منهم محتجزين في غزة، 34 منهم يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا أو توفوا في الأسر.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout