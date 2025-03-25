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أول صدام بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان الجديد

25
MARCH
2025
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كشفت تقارير صحفية إسرائيلية عن تفاصيل أول "صدام" بين وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش المعين مؤخرا إيال زامير.
 
 
فقد رفض زامير، مساء الإثنين، تصريحات كاتس بشأن سبب التحقيق مع العميد احتياط أورون سولومون، واصفا إياها بأنها "كاذبة ولا أساس لها من الصحة".
 
وكان سولومون مكلفا بقيادة تحقيق داخلي في إخفاقات القيادة الجنوبية للجيش، خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، واستُدعي مؤخرا للاستجواب من قبل السلطات العسكرية.
 
وفي وقت سابق من الإثنين، صرح كاتس بأنه أمر سولومون بمقابلته في أقرب وقت ممكن لعرض نتائج التحقيق، التي لم يقدمها رسميا بعد.
 
ولمح الوزير إلى أن الضابط مستهدف بسبب "استنتاجات حاسمة" توصل إليها بشأن القيادة العليا للجيش الإسرائيلي.
 
وقال كاتس في بيان: "يجب ألا يكون هناك انطباع بأن تحقيقات الشرطة العسكرية تستخدم كأداة لإسكات الانتقادات الداخلية في الجيش، وهي انتقادات بالغة الأهمية لإطلاع العائلات والجمهور على التفاصيل الكاملة، وتمكين الجيش من استخلاص الدروس اللازمة".
 
لكن تعليقا على بيان كاتس، أصدر رئيس الأركان ردا علنيا "نادرا".
 
وقال زامير في تعليقات نشرتها صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية: "رئيس الأركان لا يتلقى التعليمات من خلال التصريحات الإعلامية"، مشيرا إلى أن "الادعاء بأن سولومون يخضع للتحقيق بسبب دوره في تحقيقات 7 أكتوبر باطلة ولا أساس لها من الصحة".
 
 
 
وتابع: "استُدعي سولومون للاستجواب بسبب اشتباه في ارتكابه انتهاكات خطيرة لأمن المعلومات، وسيستمر التحقيق بمهنية وموضوعية".
 
وأكد زامير وقوفه "إلى جانب الأجهزة القانونية وأجهزة إنفاذ القانون في الجيش الإسرائيلي"، التي قال إنها "تعمل وفقا للبروتوكول والمعايير القانونية".
 
وكلف سولومون بإجراء مراجعة داخلية للقيادة الجنوبية للجيش في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، لم تنشر نتائجها للعلن، بينما أشارت تقارير صحفية إلى أنها تتضمن انتقادات لكبار القادة العسكريين.
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