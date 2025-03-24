living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اللجنة الدولية للصليب الاحمر: تضرر مكتبنا في غزة ويجب حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني

24
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعلنت اللجنة "الدولية للصليب الاحمر" في بيان، عن "أضرار لحقت بمكتب اللّجنة في رفح اليوم إثر إصابته بقذيفة متفجرة، وذلك على الرغم من تمييزه بوضوح ومعرفة جميع الأطراف بمكانه. ولحسن الحظ، لم يُصب أي من العاملين بالمكتب بأذى من جرّاء الحادثة، بيد أن ذلك من شأنه أن يؤثر تأثيرًا مباشرًا على قدرة اللجنة الدولية على العمل. وتستنكر اللجنة الدولية بشدة الهجوم الذي وقع على مكتبها.

وخلَّف تصعيد الأعمال العدائية في غزة على مدى الأسبوع الماضي آثارًا إنسانية وخيمة، إذ أسفر عن مقتل مئات المدنيين، ومنهم من لا يزال مدفونًا تحت الأنقاض، هذا بخلاف من يُتركون في مواجهة مصيرهم لأن لا أحد يستطيع إنقاذهم. ومع صدور أوامر إخلاء جديدة واحتدام الأعمال العدائية لا يجد الناس بدًا من الفرار دون أدنى معرفة بالمناطق الآمنة، في الوقت الذي لا يجد كثيرون مكانًا يلجأون إليه. كما اضطر الكثيرون إلى الفرار تاركين خلفهم خيامهم ومتعلقاتهم. وفضلًا عن ذلك، يشهد القطاع تضاؤلًا خطيرًا في إمدادات الغذاء والمياه الآمنة. ومن جانب آخر، تعمل المرافق الطبية – ومنها مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح – جاهدة للاستجابة لحوادث الإصابات الجماعية التي تتدفق عليها حاليًا".

واشارت الى انه "مع استئناف الأعمال العدائية وتجدد العنف يتبدد الأمل على جميع الجوانب، وبالأمس، فُقد الاتصال بطاقم إسعاف تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ولا يزال مكانه مجهولًا. وقُتل وأُصيب عاملون في المجال الإنساني في غزة الأسبوع الماضي".

وختمت: "يوفر القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للأفراد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية والطواقم الطبية والمرافق الطبية والأعيان المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية، فلا بد من احترامهم وحمايتهم في جميع الظروف لضمان استمرار أعمال الرعاية، ولا يجوز مطلقًا استهدافهم بهجمات، ويجب أن تبذل الأطراف كل ما بوسعها من أجل ضمان سلامتهم عبر توجيه تعليمات واضحة وصارمة في هذا الشأن لحاملي الأسلحة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout