استشهاد 51 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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نقل مراسل "روسيا اليوم"، عن مصادر طبية تأكيدها استشهاد 51 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ومنذ ساعات الفجر، شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات مستهدفة منزلا في شارع المنصورة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، شمال القطاع.

وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي محيط بركس وزارة التنمية الاجتماعية في مدينة بيت لاهيا، فيما فتحت آليات الاحتلال نيرانها شرق مدينة غزة، وشنت الطائرات غارة على مدينة غزة، ما أدى الى سقوط شهداء ومصابين.

كذلك، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بالقصف، شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي الجنوب، شنت المقاتلات الإسرائيلية أكثر من 25 غارة خلال ساعات في مناطق متفرقة من مدينة خانيونس، أسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات جراء قصف منازل وسيارات وخيام للنازحين.