الأكبر منذ شهور... التظاهرات مستمرة في تل أبيب!

A + A -

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ومدن عدة، وهي الأكبر منذ شهور، وذلك احتجاجاً على قرار عزل رئيس الشاباك رونين بار من منصبه.



في هذا السياق، دعت السفارة الأميركية في إسرائيل، رعاياها هناك إلى تجنب التجمعات الكبيرة والاستعداد للاحتماء في أعقاب تصاعد الصراع والاحتجاجات في البلاد.



وقالت السفارة في تنبيه نشر عبر موقعها الإلكتروني: "البيئة الأمنية معقدة وقابلة للتغير بسرعة، كونوا على دراية بمحيطكم".

من جهته، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى إضراب عام إذا رفض نتنياهو الاستجابة لقرار المحكمة العليا بتجميد قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك.



وقال لابيد أمام عدة آلاف من المتظاهرين في تل أبيب: "إذا قررت حكومة السابع من تشرين الأول عدم الامتثال لقرار المحكمة، فستصبح عندها حكومة خارجة على القانون".



وأضاف، "إذا حدث هذا، فإن البلاد بأكملها يجب أن تتوقف، يجب أن يضرب الاقتصاد، ويجب أن يضرب البرلمان، ويجب أن تضرب المحاكم، ويجب أن تضرب السلطات، وليس الجامعات فقط، بل المدارس أيضا".