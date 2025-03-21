عشرون شاباً اعتدوا على فتاة ووالدها بأسلحة بيضاء!

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورا يوثق لحظة الاعتداء على فتاة ووالدها من قبل أكثر من عشرين شابا في قرية ترسا التابعة لمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة.

ووفقا للبلاغ الذي تلقته الشرطة، "تعرضت الضحية، وهي فتاة في العشرينات من عمرها، ووالدها للاعتداء بالأسلحة البيضاء أثناء دخولهما إلى عقار في القرية".



وأفادت الضحية بأن "المعتدين قاموا بتمزيق حجابها ووجهوا لها إهانات وألفاظا مسيئة، كما أصابوا والدها بجروح".

وأوضحت أن الهجوم وقع فور عودتها من عملها، دون أن تعرف دوافع الجناة.



