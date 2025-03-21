إقالة رئيس الحكومة التونسية

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أقيل رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري، حسبما أعلنت الرئاسة في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس التونسي قيس سعيّد "أنهى مهام كمال المدوري رئيس الحكومة، وعين سارة الزعفراني الزنزري خلفا له".

وأعلنت الرئاسة في منشور لاحق أن سعيّد استقبل مساء الخميس سارة الزعفراني الزنزري، التي كلفها برئاسة الحكومة.

وشدد الرئيس التونسي في هذا اللقاء على ضرورة "إحكام تناسق العمل الحكومي"، و"تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي"، وفق منشور الرئاسة.

كما أفادت الرئاسة أن سعيّد قرر تعيين صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان.

والزعفراني، وهي مهندسة شغلت منصب وزيرة التجهيز والإسكان منذ عام 2021، ثالث رئيس للوزراء في أقل من عامين.

وانتقد سعيّد في الأشهر الماضية أداء الوزراء بشكل متكرر، وقال إنه لم يرق للمستوى المطلوب وإن "انتظارات" الشعب التونسي عالية.

وقال الرئيس في خطاب ألقاه خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي ونشرته الرئاسة التونسية، الجمعة: "سنواصل معركة التحرير حتى ينعم جميع المواطنين بالعدالة. سنواصل إحباط كل المؤامرات".

ولم يتجاوز النمو الاقتصادي في تونس 1.4 بالمئة العام الماضي، في وقت تواجه به المالية العامة للدولة أزمات مستمرة أدت أحيانا إلى نقص في السلع الأساسية.