الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية ويحظر حركة السكان!

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية برية محددة وسط قطاع غزة وجنوبه. وقال إن العملية تهدف إلى "توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه".

وحظر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي، حركة سكان قطاع على محور صلاح الدين، بين شمال قطاع غزة وجنوبه وبالعكس، وقال إن التحرك من الشمال إلى الجنوب يسمح فقط عبر طريق الرشيد.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كشفت في وقت سابق من اليوم الخميس أن الجيش يستعد لإقامة حاجز إضافي في منطقة نتساريم، على المحور الواصل بين جنوب قطاع غزة وشماله.